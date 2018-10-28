2018-10-28T13:08:33+03:00
Звезды

В Тюмени ходить в библиотеку модно

Новый тренд задают в Тюменском районе
Светлана БОРИСОВА
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В Тюмени ходить в библиотеку модноВ Тюмени ходить в библиотеку модноФото: pixabay.com
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«В библиотеку ходить модно», такой конкурс социальных проектов проходит в Тюменском районе. В поселке Богандинский завершился зональный этап конкурса.. Его участниками стали люди от 15 до 30 лет, все они представили свои проекты. Сейчас библиотека не просто место, куда приходят за книгами, а центр общественной жизни, уголок для отдыха, где можно не только получить информацию пообщаться с другими людьми, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Конкурсные работы оценивало компетентное жюри, в него вошли поэтесса, педагог-психолог, этноконфликтолог и другие. А участие в конкурсе приняли жители Богандинского, Горьковского, Каменского, Кулаковского муниципальных образований. Победу одержала Лиана Карасюк, учащаяся Богандинской школы №2. Победительница зонального конкурса примет участие в финале, который пройдет 3 ноября в поселке Боровский.

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