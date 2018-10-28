СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-28T09:13:28+03:00

Стало известно, сколько дорог отремонтировали в Тюменском районе за последние два года Фото: Татьяна Коркина

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Члены Общественной палаты Тюменского района оценили качество дорожных работ в рамках выездного заседания в посёлке Боровский. Как сообщили в Управлении информационной политики и информатизации Тюменского района, общественники обсудили результаты дорожных работ, которые были проведены в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

В крупнейшем муниципальном образовании Тюменского района за два года отремонтировали более 20 км дорог. На шести улицах в 2018 году положили асфальт, ещё на двух (Молодёжной и Вокзальной) – щебёночное покрытие уплотнили более мелкой фракцией щебня.

Также в рамках программы в 2018 году отремонтировано 58 км автодорог общего пользования - это 126 улиц в 23 муниципальных образованиях. Из них 43,3 км – асфальтированные дороги, ещё 14,6 км покрыты щебёнкой. Кроме того, в этом году отремонтировали автодороги со щебёночным основанием общей протяжённостью 35 км.