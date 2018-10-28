В Ембаево Тюменского района впервые загорелся Вечный огонь

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-28T11:15:14+03:00

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В селе Ембаево Тюменского района на площади Героев впервые загорелся Вечный огонь. Он появился на обновлённом мемориале воинам Великой Отечественной войны, который стал данью памяти ембаевским солдатам, прошедшим через череду испытаний.

На плитах мемориала увековечены не только те, кто не вернулся с войны, но и те, кто вернулся с победой и умер уже в мирное время. Увы, но в Ембаево не осталось ни одного участника Великой Отечественной. Из Ембаево и Тураева воевать за Родину ушло более 220 человек, из которых 142 человека не вернулись домой.

К обновлённому мемориалу возложили цветы жители Ембаево, депутат Тюменской областной Думы Александр Крупин, замглавы района Сергей Гейнц, председатель районного Совета ветеранов Татьяна Вавилова и глава муниципального образования Дина Бурундукова.