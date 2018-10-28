Тюменские мамы-декретницы научатся воплощать в жизнь бизнес-идеи

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-28T12:23:11+03:00

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В тюменском региональном центре «Семья» (ул. Проезд Геологоразведчиков, 14а) впервые стартуют интенсив-тренинги в рамках федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель». Как сообщает портал «Вслух.ру», они будут проходить в течение пяти дней – с 12 по 16 ноября.

Этот образовательный проект разработан специально для мам-декретниц, мам несовершеннолетних детей, а также женщин, которые находятся на учёте в службе занятости. Целью проекта является помощь мамам начать своё дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, с которыми раньше не складывалось.

В качестве экспертов выступят бизнес-тренеры и состоявшиеся тюменские предпринимательницы. Мамы будут погружаться в деловую среду, разрабатывать бизнес-планы, а в конце примут участие в конкурсе бизнес-проектов. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей.

Подать заявку на участие можно через Центр поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Тюменской области по телефонам 8 (3452) 490-717, 8 932 482 75 67 и на сайте.