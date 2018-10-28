Тюменские врачи напоминают родителям о необходимости проверять детей у педиатра

СЕГОДНЯ 08:19 2018-10-28T08:19:52+03:00

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Специалисты станции скорой медпомощи и департамент образования Тюмени проводят профилактику заболеваемости гриппа и ОРВИ в детских садах. Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, за последнее время медработники провели 5 встреч с родителями и воспитателями детсадов и рассказали им, как оказать помощь ребёнку при повышении температуры.

По опыту прошлых лет, такое обучение даёт свои плоды. Медики обучили более 500 человек, что помогло уменьшить нагрузку на бригады скорой помощи. По словам заведующей отделом «Станции скорой медицинской помощи» Ольги Качановской, кашель и повышение температуры – повод вызвать педиатра или обратиться в поликлинику.

- Вызов скорой по этому поводу попадет в категорию неотложных, а не экстренных. Днем его переадресуют в поликлинику, ночью — свободной от экстренных вызовов бригаде скорой. Пока родители заболевшего ожидают прибытие бригады медиков, с ними периодически будет связываться врач-консультант, - рассказала она.

За осенние месяцы диспетчеры скорой помощи передали в поликлиники 2067 вызовов по поводу температуры бригадам скорой помощи. Тем не менее, врачи настаивают, что даже приезж скорой не отменяет необходимости систематически наблюдаться у педиатра из поликлиники по месту жительства.

О методах снижения температуры можно узнать на сайте скорой помощи и по телефонам 50-99-00, 8922-264-33-67 - круглосуточно.