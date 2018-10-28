«Бегство рогатых викингов» по книге Крапивина гастролирует по российским фестивалям

СЕГОДНЯ 07:39 2018-10-28T07:40:05+03:00

Не так давно с произведениями писателя познакомили и детей из Байкальска

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Сотрудники байкальских библиотек (Байкальск – город в Иркутской области) познакомили детей с книгами известного тюменского писателя Владислава Крапивина, который не так давно отметил свой 80-летний юбилей. Как сообщает «Тюменская область сегодня», на вопрос, почему он писал в основном детские книги, сам Крапивин отвечает: «Хотелось удержать детство подольше». Это связано с Великой Отечественной войной, которая перечеркнула ему обычные детски радости.

Всех героев писателя – детей всех возрастов – объединяют взгляды на жизнь и окружающий мир. Почти во всех его книгах старшие дружат с младшими, опекают их и облегчают болезненность взросления.

Стоит отметить, что не так давно одну из книг Крапивина «Бегство рогатых викингов» экранизировали. Сейчас картина успешно гастролирует по российским городам и фестивалям.