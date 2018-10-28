Тюменцев подготовят к баттлам для участия в фестивале Theater Games 2.0

СЕГОДНЯ 06:24 2018-10-28T06:24:22+03:00

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В тюменском МТЦ «Космос» до 7 ноября театр комедийной импровизации BreakFastBand проводит открытые мастер-классы. Как сообщает «Мой портал», театралы хотят подготовить команды к фестивалю Theater Games 2.0, который пройдет уже в ноябре, однако к занятиям могут присоединиться все желающие.

На этих мастер-классах актёры разберут основные форматы импровизации, включая «угадайки», «джиббериш», взаимодействие со зрителями и многое другое. По словам руководителя театра комедийной импровизации BreakFastBand Олега Вешкурцева, Тюмень пока и сама не знает, что такое импровизация, поэтому зрителей надо к этому приучить.

- Мы и сами не знали, что делать, когда только начинали. Я просто брал английский сайт по импровизации, переводил через гугл, разбирался, потом раскручивал вместе с парнями из BreakFastBand, - рассказал Олег.

На фестиваль зарегистрировано 11 тюменских команд и для того, чтобы они чувствовали себя уверенно во время баттлов, было принято решение провести серию подготовительных мастер-классов. Подробности можно узнать у Олега во «Вконтакте», включая время и даты.