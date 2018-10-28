2018-10-28T09:21:29+03:00
Происшествия

Несчастного тоболяка обманула и брокерская фирма, и юрист-мошенник

Мужчину обманули дважды
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Несчастного тоболяка обманула и брокерская фирма, и юрист-мошенникНесчастного тоболяка обманула и брокерская фирма, и юрист-мошенникФото: Татьяна Коркина
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В Тобольске расследуют обстоятельства мошенничества по отношению к местному жителю. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, на днях в полицию обратился потерпевший, который рассказал, что неизвестные похитили у него 10 тысяч рублей.

Следователь установила, что мужчине в социальной сети написал некий «юрист». Ранее потерпевший осуществлял вклады в брокерскую фирму, но вложенных денег обратно не получил, поэтому ему требовалась помощь "специалиста".

Юрист-мошенник пообещал вернуть деньги за вознаграждение в 10 тысяч рублей, а тот, не раздумывая, перевёл указанную сумму денег. Правда, вскоре «юрист» перестал выходить на связь, и тогда мужчина понял, что его снова надули и обратился в полицию.

Сейчас полицейские устанавливают причастных к этому преступлению.

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