Погода в Тюмени 28 октября: грядёт похолодание

СЕГОДНЯ 00:12 2018-10-28T00:12:39+03:00

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В Тюмени 28 октября ожидается облачность с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер западный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с, похолодание, температура -2…+3… C, днем +2…+7… C.

По народному календарю 28 октября – День Евфимия Солунского, жившего в 9 веке в Палестине. На Руси про этот день говорили: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает». Это значит, что приближалась зима, а растения и животные готовились к её приходу.