2018-10-27T18:37:37+03:00
Общество

Тюменские поисковики ищут родственников красноармейца, останки которого нашли в 1995 году

Сейчас останки Николая Андреева захоронены в братской могиле
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские поисковые отряды в этом сезоне смогли поднять и подготовить к погребению останки 264 солдат. Как сообщает «Тюменская область сегодня», работу вели порядка 150 тюменских поисковиков из 15 поисковых отрядов.

Все они работали в Западнодвинском районе Тверской области и в Чудовском и Старорусском районах Новгородской области. Всего же за тридцатилетнюю историю поисков тюменские поисковые отряды подняли останки 9,5 тысяч красноармейцев. 469 имён из них определены.

Сейчас поисковики занимаются поиском родственников Николая Ивановича Андреева, который родился в 1919 году в с. Усть-Ламенка Голышмановского района Омской области. Его останки были подняты в д. Берёзки Смоленской области ещё 23 года назад, и сейчас они захоронены в братской могиле близ деревни Замыцкое.

Тюменцев, у которых есть информация о родственниках Николая Андреева, просят позвонить по телефону +7 (3452) 49-00-18 или сообщить по электронному адресу Shorohova06@mail.ru.

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