2018-10-27T17:36:06+03:00
Общество

Ялуторовские учителя активно используют платформу «Яндекс. Учебник»

Для учителей она очень удобна
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Учителя Ялуторовской школы №4 с этого года начали активно использовать образовательную платформу «Яндекс. Учебник». Как сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области, ребята выполняют задания онлайн, видят свои успехи, а педагоги отслеживают динамику развития каждого ученика. На платформе собраны интересные интерактивные уроки, инструменты автоматической проверки заданий и другие возможности.

По словам учителя 2 «Б» класса Татьяны Парфёновой, для педагога работа в «Яндекс. Учебнике» очень удобно. Можно заниматься с учеником индивидуально, а можно и вместе со всем классом.

- Если задание даю всем, платформа покажет статистику по всей группе. Я вижу мгновенно, кто выполнил упражнение, кто и сколько времени потратил на него, какие способы решения предпочли ученики, сколько попыток использовали, какое из заданий вызвало трудности и какие допущены ошибки, поэтому я могу эффективнее организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях, - рассказала педагон.

Отметим, что задания в «Яндекс. Учебнике» соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту и дополняют любой учебно-методический комплекс.

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