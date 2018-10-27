2018-10-27T15:32:31+03:00
Спорт

В зимние каникулы в Тюмени пройдёт Чемпионат по зимним дворовым играм

Место проведения соревнований сейчас согласовывают
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В зимние каникулы в Тюмени пройдёт Чемпионат по зимним дворовым играмВ зимние каникулы в Тюмени пройдёт Чемпионат по зимним дворовым играмФото: Татьяна Коркина
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Во время зимних каникул, в январе 2019, в Тюмени пройдёт Чемпионат по зимним дворовым играм «Тюменский снеговик». Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на руководителя проекта «Капитаны двора» Павла Притупы, в рамках чемпионата тюменцы сыграют в «Царя горы», хоккей с мячом «танцы-повторяшки» и другие игры. Причём сыграть можно будет как в индивидуальном зачёте, так и командой.

- Сейчас согласовываем место проведения соревнований, предварительно это будет Гилёвская роща, - отметил Павел Притупа.

По словам Павла, в зимнем чемпионате планируется участие 300 человек – это в разы больше, чем на первом подобном мероприятии в конце августа 2018. Тогда поиграть в классики, вышибалы и «резиночку» пришли 60 человек.

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