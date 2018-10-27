2018-10-27T14:51:15+03:00
Спорт

Тюменцы могут выиграть ценные призы, выложив «спортивное» фото с хэштегом #спортселфи72

Этот хэштег можно добавить и на прошлые публикации
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы могут выиграть ценные призы, выложив «спортивное» фото с хэштегом #спортселфи72Тюменцы могут выиграть ценные призы, выложив «спортивное» фото с хэштегом #спортселфи72Фото: Татьяна Коркина
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Тюменцы могут принять участие в конкурсе на лучшую фотографию из тренажёрного зала. Как сообщает «Мой портал», участником могут стать все желающие, нужно лишь опубликовать в соцсетях спортивное фото с хэштегом #спортселфи72.Этот же хэштег можно добавить и на свои прошлые публикации.

На фотографии могут быть изображены те или иные спортивные достижения или рассказ о красоте и силе спорта через своё творчества.

Конкурс продлится до 12 ноября, а 13 ноября на сайте «Мой портал» начнётся голосование. Финал пройдёт 27 ноября. Тюменцы, занявшие с первого по третье место, наградят ценными призами.

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