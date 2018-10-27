СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-27T12:15:10+03:00

В Тюмени актеры с инвалидностью сами изготовят кукол для своего спектакля Фото: pixabay.com

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В ноябре в областной столице покажут документальный спектакль «Я говорю». Создавать картину и сниматься в ней будут люди с инвалидностью. Команда фильма уже начала мастерить кукол, которые станут полноправными участниками спектакля. В одном из блоков актеры расскажут свои личные истории через кукол. Авторы фильма уже создали эскизы шаржей самих себя и сделали заготовки из папье-маше.

Для режиссера проекта Юлии Вологжаниной это первый опыт работы с людьми с инвалидностью. По ее словам, самыми сложными были первые дни: боялась сказать что-нибудь не то, мы присматривались друг к другу. Сейчас у нас налажена коммуникация, если ребята ленятся или отлынивают, я не даю им поблажек.

Театральный клуб для инвалидов будет открыт на базе Центра культуры и творчества “Тюмень”. Спектакль будет состоять из 4 частей: истории из детства, о первой любви, об увлечениях, личный рецепт счастья. Сцены будут реализованы разными приемами: через кукол, театральные этюды, песни, танцы.

На всех этапах подготовки сопровождать участников будут специалисты по направлениям. Показ спектакля “Я говорю” запланирован на 25 ноября, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».