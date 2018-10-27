Студенты ТюмГУ регулярно участвуют в мероприятиях Лиги добровольцев

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-27T11:26:38+03:00

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Более трёх тысяч студентов ТюмГУ приняли участие в программах добровольчества в 2018 году. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на руководителя Лиги добровольцев ТюмГУ Ирину Никулину, наиболее активными участниками флешмобов, акций и мероприятий стали первокурсники и второкурсники.

По её словам, на регулярной основе в мероприятиях Лиги добровольцев участвуют порядка 600 человек, которые защищают социальные проекты, организуют акции и проводят различные флешмобы. БОльшая часть студентов участвуют в отдельных событиях.

Этой осенью, например, серебряные волонтёры и ребята приступили к реализации социального проекта «Жить со вкусом». Грант на его реализацию выиграла одна из студенток вуза на форуме «УТРО-2018». Наставники из числа волонтёров будут встречаться с детьми, покупать продукты и готовить необычные блюда. Группы уже сформированы, работа началась.

В ближайших планах Лиги добровольцев ТюмГУ – проведение Фестиваля добровольчества 10 ноября.