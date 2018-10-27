2018-10-27T10:23:01+03:00
Здоровье

Тюменские врачи провели сложнейшую операцию курганскому пациенту

Операция продолжалась несколько часов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские врачи провели сложнейшую операцию курганскому пациентуТюменские врачи провели сложнейшую операцию курганскому пациентуФото: Татьяна Коркина
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Врачи «Областной клинической больницы №1» провели успешную операцию 60-летнему пациенту из Кургана. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, мужчине с острой ишемией руки (кровотока в ней почти не было) в родном Кургане выполнили тромбэктомию, но это ему не помогло.

В тюменской ОКБ№1 у мужчины выявили сужение подключичной и сонной артерий. Во время операции стенирования хирурги также обнаружили расслоение аорты, которое угрожало его жизни и здоровью.

Врачи сначала провели реконструктивную операцию, чтобы восстановить нормальный ток крови по сосудам, а затем провели сложнейшую операцию протезирования восходящей аорты, аортального клапана и сосуда, снабжающего кровью мозг. Операция продолжалась несколько часов, но прошла успешно.

Кардиологи напоминают, насколько важно проводить регулярную диагностику сердца и сердечно-сосудистые заболевания.

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