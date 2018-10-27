Пьяная тюменка пырнула ножом собутыльника, чтобы «поддержать» приятеля
В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней безработной, ранее судимой, женщины, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, накануне в отдел полиции №7 поступило сообщение о том, что в больницу с ранами поступил 29-летний мужчина. На место незамедлительно выехали полицейские, которые задержали девушку на месте происшествия.
Стражи правопорядка выяснили, что потерпевший пригласил знакомую домой для совместного застолья. Позже к ним присоединился ещё один приятель, но мужчины общего языка не нашли – между ними начался конфликт. Пьяная девушка решила поддержать одного из них, и ударила второго ножом в живот.
Теперь эта «поддержка» может вылиться ей в 10 лет тюрьмы.