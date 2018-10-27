В Тюмени ищут водителя, который проехался по лежавшему на трассе мужчине

СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-27T09:26:41+03:00

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ГИБДД по Тюменской области разыскивает очевидцев ДТП, которое случилось сегодня, 27 октября, около 7 утра на улице Монтажников, 57. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, по предварительным данным автомобиль проехал по человеку, который лежал на проезжей части.

В этом месте нет пешеходного перехода, водитель скрылся с места ДТП, а человек скончался. В настоящее время личность погибшего устанавливается, на вид ему 35-40 лет.

Очевидцев ДТП просим позвонить в ГИБДД по телефонам: 79-45-52, 29-14-88, 29-14-99.