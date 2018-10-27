В Тюмени инвалиды смогут научиться создавать сувениры своими руками
Тюменская Академия рукоделия приступила к работе в региональном отделении Всероссийского общества инвалидов. Как сообщает «Вслух.ру», проект реализован на грант конкурса «Моя идея», поэтому отныне тюменцы с ограниченными возможностями смогут научиться создавать сувениры своими руками.
Занятия будут проходить до конца ноября – по вторникам и четвергам. Тюменцы научатся украшать альбомы, расписывать камни и плести безделушки из бисера. По словам ученицы академии Эльвиры Авзаловой, которая уже занимается вышивкой бисером и крестом, благодаря профессионализму преподавателей она сможет многому научиться.
- Думаю, это интересно каждому человеку, который находится в каких-то идейных, творческих поисках, - рассказала она.
Напомним, грантовый фонд конкурса «Моя идея» в этом году составил 3,5 млн рублей. Проекты получили поддержку в размере от 20 до 500 тысяч рублей.