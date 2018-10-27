В Тюмени сняли короткометражку о жизни подростков в воспитательной колонии

СЕГОДНЯ 08:22 2018-10-27T08:22:51+03:00

Все они сидят за незаконное приобретение и хранение наркотиков [видео]

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Документальный фильм «DRUGоценность», рассказывающий о проживающих в Тюменской воспитательной колонии подростках, появился в Интернете 24 октября. Все они осуждены по 228 статье УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

По словам режиссёра картины Юлии Киселёвой, воспитанники колонии – обычные подростки, которых можно встретить на улицах города каждый день. Каждый из них захотел рассказать сверстникам об опасности преступлений и предупредить ребят о последствиях.

К преступлениям подростков подталкивают разные причины: один захотел девушку сходить на свидание, другой – заработать. Некоторые жалеют о совершённой ошибке, а другие – нет. Говорят, смысла что-то менять уже нет.

- У них много амбиций, они верят в то, что выйдут и смогут наладить жизнь, - рассказывает Юлия. – Но есть и страх, что будут проблемы с трудоустройством, что мир в принципе изменится и им будет тяжело адаптироваться.

Сегодня по этой статье в Тюменской воспитательной колонии отбывают наказание 13 подростков. Ребята надеются, что выйдут по условно-досрочному освобождению и не попадут в тюрьму. Стоит отметить, что фильм был снят при поддержке проекта «Шанс» и на средства Фонда президентских грантов.