СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-27T07:30:55+03:00

Белорусские биатлонисты приехали в Тюмени, чтобы подготовиться к Кубку IBU и Кубку Мира Фото: Татьяна Коркина

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Национальная сборная Белоруссии по биатлону на минувшей неделе прилетела в Тюмень, чтобы подготовиться к Кубку IBU и Кубку Мира. Как сообщает «Тюменская область сегодня», спортсмены пробудут здесь до 4 ноября, а затем отправятся на сборы в Финляндию, в общину Кнтиолахти.

Пока в Тюмени снега нет, биатлонисты тренируются на лыжероллерах. Несмотря на то, что в Тюменской области есть две популярнейшие лыжные трассы – тюменская и ханты-мансийская – выбор заграничных биатлонистов пал на последнюю. Правда, у тюменской трассы есть большой плюс. По словам члена сборной Белоруссии Максима Воробьёва, тюменская трасса расположена буквально в двух шагах от гостиницы, тогда как в Хантах передвижение осуществлялось только на автобусах. Кроме того, в Тюмени более комфортные погодные условия, без сильных перепадов температур.

Напомним, первый этап Кубка IBU откроют 26 ноября на горнолыжном курорте Идре в Швеции. Кубок Мира стартует 30-го числа на словенском плато Поклюка.