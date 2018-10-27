Юные инспекторы-волонтёры помогают полицейским дежурить у школ и пешеходных переходов

СЕГОДНЯ 06:07 2018-10-27T06:07:10+03:00

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Юидовцы из всех муниципалитетов Тюменской области приняли участие в XIV слёте Юных инспекторов движения, который прошёл в детском центре «Ребячья республика». Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, организаторами мероприятия выступили департаменты образования и науки, физической культуры, спорта и дополнительного образования, а также сама ГИБДД.

Сегодня более 4,5 тысяч детей занимаются в 421 отряде юных инспекторов движения. Ребята дежурят вместе с автоинспекторами у школ, пешеходных переходов, проводят занятия по изучению ПДД со сверстниками, дошкольниками и учащимися начальных классах. На слёте юные инспекторы-волонтёры прошли мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи в ДТП, работе в соцсетях, радиожурналистике и видеосъёмке.

Замначальника УГИБДД по Тюменской области Виталий Давыдов вручил дипломы, кубки и подарки отрядам ЮИД, которые победили в конкурсной программе. В числе победителей – тобольские школьники (первое место во флешмобе «Светящийся пешеход»), учащиеся тюменского лицея №81 города Тюмени (за лучшее выступление в творческом конкурсе #НаучиРебенкаПДД), юидовцы Сладковского района (за лучший видеоролик по БДД), викуловские школьники (за лучшую схему безопасного маршрута в школу). Ребята из Аромашевского района получили дипломы за лучшие знания правил дорожного движения.