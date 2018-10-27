2018-10-27T04:14:25+03:00
Общество

Погода в Тюмени 27 октября: на Грязнуху будет почти сухо

Воздух прогреется до +11 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 27 октября: на Грязнуху будет почти сухоПогода в Тюмени 27 октября: на Грязнуху будет почти сухоФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 27 октября, ожидается облачность с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь, ветер южный с переходом на западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, температура ночью +4…+9…C днем +6…+11…C.

По народному календарю 27 октября – День Параскевы Сербской, которая жила в XI веке. На Руси ей дали прозвище Параскева Грязнуха, из-за того, то в этот день была обычно сырая погода и слякоть. В народе даже говорили: «На Грязнуху не бывает сухо», однако сегодняшний день докажет обратное.

По количеству грязи судили о том, когда наступит зима. Если распутица столь велика, что отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, до зимы осталось четыре недели. Если была большая грязь – значит, весной будет много дождей.

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