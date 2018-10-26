СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-26T16:13:20+03:00

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В Тюмени перенесли дату открытия нового моста через реку Туру по улице Мельникайте. Прямое движение планировалось открыть сегодня, 26 октября, но во второй половине дня городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта сообщил, что автомобили по новой трассе пустят только в воскресенье, 28 октября.

Напомним, проехать пока можно будет к ул. Елизарова без сквозного проезда на ул. Дамбовскую. На Дамбовской строительные работы сейчас в самом разгаре.

К слову, тюменские автомобилисты очень огорчены сообщением, открытие дороги очень ждут жители заречных микрорайонов. Сейчас проезд в эту часть города в часы пик зачастую затруднен из-за дорожных пробок. Открытие новой трассы существенно облегчит ситуацию.