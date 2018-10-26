В Тюмени изменили схему движения маршрутного такси № 57
В Тюмени изменили схему движения маршрутного такси № 57 «ТЭЦ-2 – ЖК «Плеханово». С 26 октября оно курсирует по улице Моторостроителей.
Из схемы движения исключаются остановки «мкр. Восточный» (в сторону ул. Пермякова), «Детский сад № 3» и «I мкр» (в сторону ул. Широтной). Появятся промежуточные остановочные пункты «Школа № 63»; «ул. Моторостроителей» (в сторону ул. Пермякова), сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт». Узнать расписание пассажиры общественного транспорта также могут по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.