2018-10-26T16:03:19+03:00
Общество

В Тюмени изменили схему движения маршрутного такси № 57

Теперь автобус ходит по улице Моторостроителей
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени изменили схему движения маршрутного такси № 57 «ТЭЦ-2 – ЖК «Плеханово». С 26 октября оно курсирует по улице Моторостроителей.

Из схемы движения исключаются остановки «мкр. Восточный» (в сторону ул. Пермякова), «Детский сад № 3» и «I мкр» (в сторону ул. Широтной). Появятся промежуточные остановочные пункты «Школа № 63»; «ул. Моторостроителей» (в сторону ул. Пермякова), сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт». Узнать расписание пассажиры общественного транспорта также могут по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

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