СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-26T15:56:30+03:00

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В центре Тюмени подорожали платные стоянки. Теперь час стоянки на парковках по улицам Ленина и Герцена составляет 40 рублей.

Как пояснили в Тюменьгортрансе, стоимость увеличена на 5 рублей в связи с большой популярностью и ограниченным количеством мест.

Напомним, что платная парковка на стоянках только в будни, с 7:00 до 19:00. Причем, первые 15 минут безплатны. Без оплаты можно аосталять автомобили здесь также в выходные и праздничные дни.

По-прежнему стоянка бесплатна для машин экстренных служб и автомобилей, на стекле которых установлен знак «Инвалид» (в соответствии с Правилами дорожного движения).

Узнать бролее подробную информацию о работе парковок можно по телефону 8-800-250-0722 или на сайте "Тюменский паркинг".