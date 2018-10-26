Больных гепатитом В в Тюменской области стали регистрировать на 46% реже

СЕГОДНЯ 15:49 2018-10-26T15:49:34+03:00

Вирусным гепатитом А тюменцы болеют в 4 раза меньше

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В Тюменской области снизилась заболеваемость острым вирусным гепатитом В. За год количество заболевших стало меньше на 46%. На 5% стало меньше больных туберкулёзом, гонореей - на 11%, сифилисом - на 27%, чесоткой - на 6%.

Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора. Врачи не регистрировали ни одного случая брюшного тифа, полиомиелита, дифтерии, краснухи, паротита, столбняка, бруцеллеза, сибирской язвы, бешенства.

Среди паразитарных заболеваний снизилась заболеваемость токсоплазмозом в 7 раз, эхинококкозом в 3,5 раза.

Отмечается снижение заболеваемости инфекциями с фекально-оральным механизмом заражения: острым вирусным гепатитом А в 4 раза.

Снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекциями на 15% благодаря взаимодействию всех заинтересованных служб при реализации Комплексного плана организационных и профилактических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в Тюменской области на 2016 – 2020 годы.