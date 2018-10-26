2018-10-26T15:40:42+03:00
Общество

В каждой третьей тюменской точке по продаже шаурмы нашли кишечную палочку

Половина образцов сырья и готовой продукции не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские точки по продаже шаурмы с начала года внепланово проверили 75 раз. Санитарные врачи выезжали в места общественного питания по обращениям граждан. Специалисты отбирали пробы и проводили лабораторные исследования сырья и готовой продукции. В итоге 55% образцов не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. В 35 из 115 смывов с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружена кишечная палочка.

На предприятиях также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства в сфере технического регулирования:

- отсутствие товаро-сопроводительных документов, а также документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, находящейся в обороте;

- несоблюдение поточности технологических процессов;

- отсутствие маркировки на продукции;

- несоблюдение условий хранения, сроков годности продукции;

- несоблюдение товарного соседства;

- у персонала, занятого на производстве, отсутствовали личные медицинские книжки.

Вввиду малых производственных площадей при производстве шаурмы, а также их размещения в нестационарных торговых объектах, в них не созданы условия для обработки мяса и овощей, нет централизованного водоснабжения, водоотведения, нет возможностей для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены.

В итоге из оборота было изъято около 450 кг "обезличенной" пищевой продукции и сырья. 38 предприятий была приостановлена на срок от 10 до 90 суток, выписаны штрафы на общую сумму миллион 93 тысячи рублей. Владельцам бизнеса выданы предписания об устранении нарушений. Их выполнение сейчсас находится на особом контроле Роспотребнадзора, сообщили в областном управлении ведомства.

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