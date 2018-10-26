Тюменский «Рубин» сегодня сыграет с «Химиком» из Воскресенска

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-26T15:12:59+03:00

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Тюменский «Рубин» сегодня, 26 октября, сыграет с «Химиком» из Воскресенска. Домашний матч состоится в рамках чемпионата ВХЛ во Дворце спорта в 19 часов.

Обе команды провели по шестнадцать матчей. Тюменцы занимают в турнирной таблице первое место, а представители Подмосковья -11.

Нынешний чемпионат «Химик» начал с пяти побед подряд. Затем последовала серия из трёх поражений. Правда, в двух случаях воскресенцы заработали по одному баллу. В девяти октябрьских встречах они одержали пять побед, четыре из которых – в основное время. Судя по всему, в противостоянии с командой Козлова дело до буллитов лучше не доводить. В нынешнем сезоне они выиграли три из четырёх серий послематчевых бросков. Только в двух встречах хоккеистам «Химика» удалось забросить больше трёх шайб. Оба матча стали для посланцев Воскресенска победными. Они одолели дома ижевскую «Ижсталь» (4:0) и на выезде пензенский «Дизель» (5:4). Во втором случае автором решающего гола стал Гришин.

В большинстве рубиновцы и воскресенцы забросили в нынешнем сезоне по 11 шайб. Но процент реализации лишнего у «Химика» чуть выше (19,0 – 17,2). В меньшинстве игроки подмосковной команды забросили четыре шайбы, сибиряки – одну. Зато в меньшинстве подопечные Михаила Звягина обороняются лучше, чем «химики». Процент нейтрализации численного преимущества соперников у тюменцев 91,5. Это – второй результат в лиге после челябинского «Челмета» (93,8). Команда из Воскресенска «убила» 86 процентов большинства оппонентов.

Под эгидой ВХЛ «Рубин» выиграл у «Химика» четыре матча из шести. Лишь одна встреча – успешная для воскресенцев – завершилась с преимуществом победившей стороны более чем в одну шайбу (2:0). В прошлом сезоне тюменцы на родном льду добились успеха по буллитам (2:1).