2018-10-26T14:44:21+03:00
Происшествия

18-летний тюменец зарегистрировал в своей квартире 148 иностранцев

Мужчину наказали штрафом в 120 тысяч рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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18-летний тюменец оштрафован на 120 тысяч рублей за фиктивную регистрацию 148 иностранцев. О проживании такого количества людей в своей квартире молодой человек сообщил в отделение по вопросам миграции в Калининском округе полиции Тюмени.

Юноша якобы принял иностранцев из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана с 25 июня по 22 августа 2018 года. Об этом он сообщал в уведомлениях через МФЦ. Полицейские усомнились, что в квартире по Червишевскому тракту, где молодой человек живет с матерью может поместиться такое количество человек. Проверка показала, что регистрация фиктивная и на тюменза завели уголовное дело на основании ст. 322.3 УК РФ.

Мировой судья признала мужчину виновным и назначила штраф в 120 тысяч рублей, сообщили в обалстной прокуратуре.

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