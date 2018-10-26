СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-26T14:13:04+03:00

В Тюмени мужчина сломал позвоночник, попав в ДТП с асенизаторной машиной. Фото vk.com

Изменить размер текста: A A

Две легковушки, фура и ассенизаторная машина столкнулись сегодня, 26 октября, в Тюмени. В результате один человек доставлен в ОКБ №2 в тяжелом состоянии.

Массовое ДТП произошло на перекрестке улицы Барнаульской и объездной дороги. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В областной Госавтоинспекции информацию подтвердили, уточнив, что предварительной причиной столкновения тсал неработающий светофор.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения добавили, что медики скорой помощи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, перелом позвоночника и костей ног и рук. Его экстренно госпитализировали, сейчас мужчину обследуют врачи многопрофильной бригады.