2018-10-26T14:13:04+03:00
Происшествия

В Тюмени мужчина сломал позвоночник, попав в ДТП с асенизаторной машиной

Массовое столкновение произошло на перекрестке улицы Барнаульской и объездной дороги
Марина АНТОНОВА
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В Тюмени мужчина сломал позвоночник, попав в ДТП с асенизаторной машиной. Фото vk.comВ Тюмени мужчина сломал позвоночник, попав в ДТП с асенизаторной машиной. Фото vk.com
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Две легковушки, фура и ассенизаторная машина столкнулись сегодня, 26 октября, в Тюмени. В результате один человек доставлен в ОКБ №2 в тяжелом состоянии.

Массовое ДТП произошло на перекрестке улицы Барнаульской и объездной дороги. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В областной Госавтоинспекции информацию подтвердили, уточнив, что предварительной причиной столкновения тсал неработающий светофор.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения добавили, что медики скорой помощи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, перелом позвоночника и костей ног и рук. Его экстренно госпитализировали, сейчас мужчину обследуют врачи многопрофильной бригады.

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