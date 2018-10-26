74-летней пенсионерку обвинили в угрозе убийством следователя и замглавы Тюмени

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-26T13:46:24+03:00

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Тюменский коммунист Александр Черепанов собирает подписи в защиту 74-летней пенсионерки, которую посадили в СИЗО и обвиняют то в одном преступлении, то в другом.

Петиция на сайте change.org адресована в Калининский районный суд Тюмени и в областную прокуратуру. В ней коммунист рассказал, что сначала Трапш Нину Фёдоровну ложно обвинили в том, что она писала письма с угрозами убийства заместителю главы администрации Тюмени Максиму Афанасьеву.

После обыска в квартире женщины уголовное преследование было прекращено из-за отсутствия доказательств. Но вместо того, чтобы извиниться перед пенсионеркой, следователь ОВД СО по Центральному АО Тюмени сфабриковал новое уголовное дело, якобы за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью 24-летнему следователю, проводившему обыск.

"Женщину в связи с неявкой в суд арестовали, хотя за преступления легкой степени тяжести такого не должно было быть. Самое интересное, её хотят судить по статье, которая никогда в России не применялась, нет судебной практики по ст. 296 ч. 2. судья Черкасова Г.Г. хочет стать первопроходцем, - пишет в петиции Черепанов. - Нина Федоровна сильно больна и ей уже 74 года, и в этом возрасте её бросают в тюремные застенки – СИЗО, а ведь она человек заслуженный, ветеран труда, почетный нефтяник, всю свою жизнь жила честно и благородно. Если она чего-то не поняла или заблуждалась, можно было её взять хотя бы под домашний арест".

Коммунист требует принять меры прокурорского реагирования, прекратить уголовное преследование в отношении Трапш, прекратить издевательство над пожилым человеком, защитить ее от правового беспредела и произвола правоохранительных органов, возбудить уголовное дело в отношении следователя, сфабриковавшего обвинение на Трапш.

Петиция создана 24 октября. Пока ее подписали 39 человек.