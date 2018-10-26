Сбербанк представил тюменским предпринимателям площадку «Bank of Business Partners»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-26T13:02:25+03:00

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Сбербанк принял участие в III Конгрессе компаний малого и среднего бизнеса Тюменской области «Стратегии развития бизнеса: эффективные инструменты поддержки и экспортный потенциал».

Участникам мероприятия представили новый проект Сбербанка – бесплатную площадку для поиска и продажи товаров и услуг по всему миру «Bank of Business Partners». С презентацией проекта выступил директор управления организации продаж РГС Западно-Сибирского банка Сбербанка Андрей Двоеглазов.

«Площадка «Bank of Business Partners» – это экосистема сервисов для предпринимателей, которая призвана способствовать развитию бизнеса как на территории Тюменской области, так и в сфере внешнеэкономической деятельности. Данный проект позволит представителям бизнеса устанавливать и расширять торговые, экономические и научно-технические связи между организациями, фирмами и предпринимателями Тюменской области и других стран», – отметил Андрей Двоеглазов.

Напомним, что Западно-Сибирский банк Сбербанка и Правительство Тюменской области заключили соглашение о совместном продвижении и развитии платформы «Bank of Business Partners» в рамках бизнес-форума «Дни знаний для предпринимателей» в сентябре текущего года.

«Bank of Business Partners» — первая в России открытая бесплатная электронная площадка для поиска контрагентов, поставщиков и покупателей по всему миру, открывшаяся в декабре 2017 года. Сегодня на платформе размещено почти 9 тысяч предложений и зарегистрировано более 17 тысяч пользователей из 143 стран: России, Китая, США, Индии, Великобритании и других.