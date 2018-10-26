Еще 89 тюменских учащихся, студентов и аспирантов получили именные удостоверения стипендиатов

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-26T12:58:07+03:00

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Именные удостоверения стипендиатов губернатора Тюменской области получили сегодня, 26 октября, 89 человек. Документы учащимся ссузов, студентам и аспирантам лично вручал глава региона Александр Моор. Обладателями таких стипендий за последние годы стали уже 1 тысяча 600 молодых людей.

- Особенно приятно, что среди вас есть многократные обладатели именной стипендии. Многие из вас уже выбрали профессиональный путь. Уверен, что он оправдает ваши ожидания самореализации и карьерного роста, – отметил Александр Викторович. - В регионе реализуются десятки крупных инвестпроектов, создаются предприятия и появляются совершенно новые отрасли и производства. Все они нуждаются в квалифицированных, а главное заинтересованных специалистах. Каждый из вас будет востребован на производстве и в серьезных исследовательских проектах.

Особые слова благодарности Моор адресовал наставникам стипендиатов. Только настоящие профессионалы способны передать опыт подрастающему поколению, раскрыть потенциал молодых талантов, направить его в верном направлении, считает он.

- Мы занимаемся любимым делом и тем самым вносим вклад, пусть пока скромный, в процветание нашего вуза, города, области, а может даже и страны. Сегодняшняя награда для нас – это стимул к усердной работе, к научным исследованиям и участию в творческой и социальной деятельности, – призналась одна из стипендиаток.

Губернатор подчеркнул, что, поддержка талантливых молодых людей - это инвестиции в развитие Тюменской области и укрепление ее кадрового потенциала. Он пожелал молодежи найти работу по душе, передает пресс-служба главы региона.

Напомним, именные стипендии назначаются за достижение успехов в освоении образовательных программ, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности. Размер именных стипендий: 10 тыс. рублей в месяц для аспирантов вузов, 2 тыс. рублей в месяц для студентов вузов и профессиональных образовательных организаций.