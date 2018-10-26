2018-10-26T12:19:30+03:00
Общество

В честь 10-летия Восточного округа Тюмени горожанам подарили детские площадки

Одна из них оборудована в частном секторе
Маргарита КАЛИНКИНА
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Фото администрации ТюмениФото администрации Тюмени
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Два детских игровых комплекса подарили жителям Восточного округа Тюмени подрядчики, занимающиеся благоустройством. Они на безвозмездной основе оборудовали площадки на бульваре Анатолия Косухина (в районе ул. Энергостроителей, 8) и по улице Рождественской в районе дома № 27. В этих местах комплексы были наиболее востребованы.

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

Отметим, что только в 2018 году в Восточном округе отремонтировано десять дворов. Этот район города постоянно развивается, превращаясь в уютное место проживания.

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