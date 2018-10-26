В честь 10-летия Восточного округа Тюмени горожанам подарили детские площадки
Одна из них оборудована в частном секторе
Фото администрации Тюмени
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Два детских игровых комплекса подарили жителям Восточного округа Тюмени подрядчики, занимающиеся благоустройством. Они на безвозмездной основе оборудовали площадки на бульваре Анатолия Косухина (в районе ул. Энергостроителей, 8) и по улице Рождественской в районе дома № 27. В этих местах комплексы были наиболее востребованы.
Фото администрации Тюмени
Фото администрации Тюмени
Отметим, что только в 2018 году в Восточном округе отремонтировано десять дворов. Этот район города постоянно развивается, превращаясь в уютное место проживания.