Театральных художников Тюмени приглашают на лекции

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-26T12:25:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Лекции для театральных художников пройдут в ближайшие выходные, 27 и 28 октября в Тюмени. Художников и всех интересующихся ждут эксперты лаборатории «Театральный художник» в МТЦ «Космос».

Организатор проекта — Сергей Линдер, режиссер, доцент кафедры режиссуры ТГИК, выпускник Школы Райкина, курса Камы Гинкаса. Он стал одним из победителей грантового конкурса MyART и получил региональную поддержку.

В первый день Сергей расскажет о работе художника с режиссером, а во второй — об особенностях постановочной части спектакля.

На лаборатории «Театральный художник» также пройдет практическое занятие — 10 ноября в 11:00 в Тюменском драмтеатре. Здесь состоится закрытый мастер-класс «Изготовление декораций и реквизита: технологии, материалы». Он будет полезен художникам, которые уже имеют опыт работы с театральными постановками.

Кроме того, до 10 ноября в «Космосе» продлится выставка-инсталляция с эскизами, макетами, декорациями, куклами и костюмами разных спектаклей Тюменского и Тобольского драматических театров, Театра кукол в Тюмени в рамках проекта «Театральных художник». В том числе частью выставки стали экспонаты из спектаклей, которых уже нет в репертуарах театров. Организаторы и участники выставки хотели показать этапы создания театральных декораций художником. Вход свободный.