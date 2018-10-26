Сильнейшие киберспортсмены Тюменской области соберутся на Кубок Арсенал+

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-26T11:12:18+03:00

Призы и подарки ждут не только участников, но и болельщиков

Изменить размер текста: A A

Финал Кубка Арсенал+ по компьютерному спорту Тюменской области состоится завтра, 27 октября, в Тюмени. Отборочные туры идут с 17 октября по четырем дисциплинам: Dota2, Hearthstone, новая дисциплина Clash Royale и Starcraft. Лучшие команды и игроки, прошедшие квалификации в этих дисциплинах, сразятся за путевку в финальный онлайн-этап Кубка России

Болельщики на финальных играх тоже смогут посостязаться. На соревнованиях пройдет розыгрыш гаджетов, аккумуляторов, жестких дисков, футболок, кружек и других сувениров от партнера турнира «Арсенал+». Помимо этого, будут разыграны денежные сертификаты на приобретения компьютерной техники.

Кубок стартует в 12.00 на Кибер Арене Тюмени по адресу: ул. Геологоразведчиков 12а/1.

Напоминаем, что 15-16 декабря в Тюмени состоится финал Кубка России по киберспорту. Впервые в истории киберспорта гранд-финал будет проводиться за пределами Москвы. Призовой фонд составляет 3,5 миллиона рублей. В соревнованиях примут участие как спортсмены, уже завоевавшие признание на киберспортивной арене, так и восходящие звезды.

Посетить гранд-финал может каждый желающий, достигший возраста 14 лет. Для этого нужно подать заявку на сайте: грандфинал.рф.