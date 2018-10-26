В МЧС назвали причину экстренной эвакуации учеников в тюменской школе №38
На улицу было выведено более 400 человек
В МЧС назвали причину экстренной эвакуации учеников в тюменской школе №38. Фото Саши Вайс vk.com
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В МЧС назвали причину экстренной эвакуации учеников и взрослых в школе №38 в Тюмени. Сегодня, 26 октября, были экстренно прекращены занятия, 406 учеников и 32 преподавателя были выведены на улицу. В зданиив 10.41 сработала пожарная сигнализация. Через 6 минут по вызову прибыли пять пожарных машин и 15 пожарных.
К счастью, никакого пожара не было. В одном из классов на потолке от светильника произошло короткое замыкание электропроводки, без дальнейшего горения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.