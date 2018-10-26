Прогулка по Тюмени полуголого блогера на цепи возмутила горожан

СЕГОДНЯ 10:23 2018-10-26T10:30:47+03:00

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Эпатажный тюменский блогер Эдуард Филиппов вновь учудил. Накануне, 25 октября, он в одних трусах и ботинках на цепи с заклеенным ртом и руками гулял по городу в сопровождении женщины в черном. Парочка побывала на Мосту влюблённых, в магазине алкогольных напитков, прогулялась по центральным улицам города.

Сегодня видео опубликовано в самых популярных социальных сетях города. К слову, на личных страничках Эдуарда видео предусмотрительно нет.

Напомним, что это не первая выходка блогера на улицах города. Летом он в ванной с пеной катался по дорогам. И евсли в первый раз это веселило горожан и вызвало шквал позитивных комментариев, то сейчас большинство тюменцев возмущены.

- Мне все равно, что он там делает и в каком виде. У меня другой вопрос, у Моста влюблённых есть отдел полиции, там человек 7 росгвардейцев. Почему они не работают? Голый мужик уже не в первый раз гуляет по городу, а реакция полиции только тогда, когда в интернете об этом узнают, - возмутился один из горожан Евгений Кленский и десятки горожан согласились с этим. Они считают, что голого мужчину на цепи нужно было задержать. Некоторые даже говорят, что поступок блогера - позор для Тюмени. Особенно не понравилось действо родителям с маленькими детьми.

- Где настоящие герои? Как надоели эти придурки, - отметила Татьяна Алымова.

- Думалось вначале, вот он наш искрометный весёлый зажигательный местный юмор!. Увы. Индивид оказался героем одной песни. После ванны сдулся, началось высасывание из пальца сюжетов и действий! Откровенно тупизм чистой воды. Ему так хочется, что бы его лайкали и заработать на рекламе. А рекламодатели не спешат и не отлайкать хочется а отлаять, - прокомментировала видео тюменка Александра Кукшина.

Еще один горожанин Евгений Бизин предложил помещать таких в спецтюрьму, а потом снимать реалити-шоу про их жизнь. "Пусть веселят людей, но на расстоянии", считает Евгений.

Поддержала его Татьяна Избушева.

- Раньше это называлось психическим расстройством, вызывали бригаду №5. А сейчас - это эпатаж, - отметила горожанка. - Иди уже работай, клоун!

Татьяна Избушева

раньше это называлось психическим расстройством (вызывали бригаду№5), а сейчас ЭПАТАЖ. Иди уже работай, клоун. Или действительно шизофреник?