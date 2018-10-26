В тюменскую школу №38 экстренно выехали пять пожарных машин
Школьники эвакуированы на улицу
В тюменскую школу №38 экстренно выехали пять пожарных машин. Фото Саши Вайс vk.com
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В тюменской школе №38 сейчас работают пожарные. По словам очевидцев, возле здания стоит пять машин, дети выведены на улицу.
Как сообщили "Комсомольской правде - Тюмень" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, никакого возгорания в здании нет. Там сработала пожарная сигнализация. Причины сигнала сейчас выясняются.
Ученики школы №38 в Тюмени эвакуированы из здания на улицу. Фото Саши Вайс vk.com
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