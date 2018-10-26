2018-10-26T10:55:40+03:00
Происшествия

В тюменскую школу №38 экстренно выехали пять пожарных машин

Школьники эвакуированы на улицу
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
В тюменскую школу №38 экстренно выехали пять пожарных машин. Фото Саши Вайс vk.comВ тюменскую школу №38 экстренно выехали пять пожарных машин. Фото Саши Вайс vk.com
Изменить размер текста:

В тюменской школе №38 сейчас работают пожарные. По словам очевидцев, возле здания стоит пять машин, дети выведены на улицу.

Как сообщили "Комсомольской правде - Тюмень" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, никакого возгорания в здании нет. Там сработала пожарная сигнализация. Причины сигнала сейчас выясняются.

Ученики школы №38 в Тюмени эвакуированы из здания на улицу. Фото Саши Вайс vk.com

Ученики школы №38 в Тюмени эвакуированы из здания на улицу. Фото Саши Вайс vk.com

Редакция следит за развитием событий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24