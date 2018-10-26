Тоболяк сжег баню соседке, скрывая следы преступления
В Тобольском районе задержан поджигатель. Ранее судимый мужчина устроил пожар на дачном участке соседки.
Преступление было совершено в начале октября. 34-летний тоболяк украл из сеседской бани бензопилу и продал ее. Через несколько дней он начал беспокоиться, что его найдут и решил скрыть следы преступления. Он снова проник в баню, разлил моторное масло и поджог его.
Опасаясь за постройки на своем дачном участке, мужчина вызвал пожарных и помогал им тушить пламя.
Экспертиза подтвердила, что причиной пожара послужило занесение открытого источника огня. Несмотря на попытки скрыть следы преступления, полицейские задержали соседа и доставили в полицию. Задержанный свою вину полностью признал, на него заведено уголовное дело по двум статьям: «Кража» и «Умышленное повреждение имущества путём поджога». Суда тоболяк будет дожидаться под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.