Тоболяк сжег баню соседке, скрывая следы преступления

СЕГОДНЯ 08:24 2018-10-26T08:28:36+03:00

Теперь ему придется отвечать перед законом по двум статьям УК РФ

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В Тобольском районе задержан поджигатель. Ранее судимый мужчина устроил пожар на дачном участке соседки.

Преступление было совершено в начале октября. 34-летний тоболяк украл из сеседской бани бензопилу и продал ее. Через несколько дней он начал беспокоиться, что его найдут и решил скрыть следы преступления. Он снова проник в баню, разлил моторное масло и поджог его.

Опасаясь за постройки на своем дачном участке, мужчина вызвал пожарных и помогал им тушить пламя.

Экспертиза подтвердила, что причиной пожара послужило занесение открытого источника огня. Несмотря на попытки скрыть следы преступления, полицейские задержали соседа и доставили в полицию. Задержанный свою вину полностью признал, на него заведено уголовное дело по двум статьям: «Кража» и «Умышленное повреждение имущества путём поджога». Суда тоболяк будет дожидаться под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.