Тюменских бездомных будут проверять на ВИЧ

СЕГОДНЯ 08:02 2018-10-26T08:07:42+03:00

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Тюменский Центр профилактики и борьбы со СПИД начал сотрудничество с Епархиальным реабилитационным центром «Сибирская застава» и тюменским центром для бездомных. Медики будут выявлять в этих учреждениях больных ВИЧ, лечить их и помогать адаптироваться в обществе. В первую очередь это касается алкоголиков и наркоманов, бездомных и освободившихся из мест заключения, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

- Зачастую груз жизненных невзгод у этих людей так велик, что вопрос собственного здоровья их заботит в самую последнюю очередь. Многие из них ведут асоциальный образ жизни и поэтому нередко имеют положительны ВИЧ-статус. Наша задача - мотивировать этих людей на прохождение диагностики, установление диагноза ВИЧ-инфекции, на регулярный прием антиретровирусных препаратов - отметил главврач Центр профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов.

Диагностика на ВИЧ, туберкулез и гепатит - один из первых этапов реабилитации считает руководитель «Сибирской Заставы» священник Николай Макаров.

- Скоро в Тюмени откроется пункт обогрева бездомных людей. Там будет организована диагностика опасных заболеваний. При желании каждый из этих людей сможет отправиться в реабилитационный центр и начать новую жизнь. Даже если в этой жизни будет ВИЧ-инфекция. Мы научим этих людей, как принять заболевание, жить с ним, преодолевая страх и предубеждения, - подчеркнул Андрей Якунин.