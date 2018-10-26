«Беспокойный Хэллоуин» накроет тюменцев за один день до официальной премьеры в России

СЕГОДНЯ 07:51 2018-10-26T07:52:03+03:00

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Кинотеатр «Киномакс» при информационной поддержке радиостанции «Юмор ФМ» приглашает тюменцев на специальный показ фильма «Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин», который пройдёт 31 октября в 19 часов по адресу: ул. Д. Менделеева 1 ТРЦ «Кристалл», 2 этаж за один день до официальной премьеры в России!

«Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин» - это продолжение комедии ужасов, в основу которой легла серия книг популярного писателя Роберта Стайна. На этот раз сюжет фильма крутится вокруг пары друзей, которые находят в заброшенном доме странную книгу «Беспокойный Хэллоуин» Р.Л. Стайна. Ребята быстро понимают, почему книгу спрятали подальше от всех, когда в канун Дня всех святых тихий городок превращается в чудовищную вечеринку для всевозможных монстров, начиная с гигантских мишек Гамми и заканчивая мерзкими садовыми гномами. Подростки заручаются поддержкой живущего по соседству мистера Чу, пытаясь спасти весь город от чудищ.

Напомним, первый тираж книги «Ужастики» был выпущен 25 лет назад, а серия популярна по сей день. Более 400 миллионов экземпляров книг серии переведены на 35 языков. «Ужастики» были очень тепло встречены критиками и неоднократно попадали в различные списки бестселлеров. На волне успеха фильма «Ужастики», который лидировал на стартовой неделе в прокате и собрал в мире более $150 млн., выходит его сиквел, который станет отличным развлечением для зрителей всех возрастов.

Вы можете выиграть билеты на предпремьерный показ «Ужастиков-2» в группе кинотеатра «Киномакс». Желаем удачи!