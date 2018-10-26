Федеральные трассы в Тюменской области оснащают метеостанциями

СЕГОДНЯ 07:15 2018-10-26T07:31:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожные службы «Уралуправтодора» перешли на зимний режим работы. На всех трассах на расстоянии 40 км друг от друга установлены производственные базы с противогололедными реагентами.

За обстановкой на федеральных дорогах УрФО круглосуточно следит диспетчер «Уралуправтодора». Он отслеживает ситуацию на дорогах, где работают 35 метеостанций и 90 видеокамер, которые фиксируют состояние проезда. Информация в режиме реального времени поступает диспетчеру, который решает, куда направить технику для дополнительной обработки противогололедными материалами или расчистки снега.

Для предупреждения водителей оперативная информация размещается на табло переменной информации (ТПИ). Сейчас работает пять таких табло. До конца года планируется ввести в эксплуатацию две метеостанции на трассах Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск (км 280 - 292) и Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск (км 120 - 128), 20 видеокамер и четыре табло переменной информации на автодорогах М-5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу – 130 км), Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, подъезд к Сургуту (одно на 6 км, второе на 740 км), Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск (км 297 – 305).

Помимо этого, на трассах Р-242 Пермь – Екатеринбург (км 319, 169, 187), Р-351 Екатеринбург – Тюмень (км 318, 148, 168), М-5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу – км 191), Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск (км 770, 779, 932, 939, 741) появятся посты фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В этом году дорожники также стали сообщать водителям о состоянии трасс, ДТП или ограничениях движения, ремонтах по радио и 15-му радиоканалу УКВ-диапазона («канал дальнобойщиков»). Информация о частотах радиостанций размещена на дорожных знаках при выезде на трассу.