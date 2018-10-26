2018-10-26T06:33:54+03:00
Происшествия

Приемная мать в Тюменской области украла у сын-инвалида около 1,4 млн рублей

Женщине грозит лишение свободы до 10 лет
Маргарита КАЛИНКИНА
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Приемная мать в Упоровском районе украла у сына-инвалида около 1,4 млн. рублей. Женщина сняла деньги с его счетов, пока он жил с ней. Когда молодому человку исполнилось 20 лет, он решил жить самостоятельно и забрал у родительницы все документы, в том чсиле сберкнижку и банковскую карту.

В том же месяце он пошел в банк и обнаружил пропажу денег. Потерпевший обратился в полицию. На 51-летнюю селянку было заведено уголовное дело. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере) и п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

У женщины жил еще один ребенок-инвалид. В феврале 2018 года ему исполнилось 18 лет и в марте он тоже решил жить самостоятельно. Он также проверил свои счета и выяснил, что у него пропало более 83 тысяч рублей.

Приемная мать уже вернула сыновьям деньги. Но, тем не менее, ее ждет суд. Прокуратура утвердила обвинение по уголовному дело и направила матпериалы для рассмотрения. Женщине грозит лишении свободы до 10 лет.

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