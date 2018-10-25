Владимир Путин проведёт в Ханты-Мансийске выездное заседание Совета по межнациональным отношениям

СЕГОДНЯ 17:27 2018-10-25T17:27:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин завтра, 26 октября, проведёт выездное заседание Совета по межнациональным отношениям. Глава государства планирует обсудить актуальные вопросы государственной национальной политики, проблематику пространственного и демографического развития страны и дополнительные меры по сохранению и защите родных языков народов России.

Свои доклады представят руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин посетит также ханты-мансийский Музей природы и человека, где ознакомится с его деятельностью и осмотрит представленные в научно-культурном центр историко-этнографические экспозиции.

Напомним, Совет при Президенте по межнациональным отношениям образован в соответствии с Указом Президента России от 5 июня 2012 года. Всего состоялось 10 заседаний Совета, включая четыре выездных: в Саранске, Уфе, Астрахани и Йошкар-Оле.