Владимир Путин проведёт в Ханты-Мансийске выездное заседание Совета по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин завтра, 26 октября, проведёт выездное заседание Совета по межнациональным отношениям. Глава государства планирует обсудить актуальные вопросы государственной национальной политики, проблематику пространственного и демографического развития страны и дополнительные меры по сохранению и защите родных языков народов России.
Свои доклады представят руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин посетит также ханты-мансийский Музей природы и человека, где ознакомится с его деятельностью и осмотрит представленные в научно-культурном центр историко-этнографические экспозиции.
Напомним, Совет при Президенте по межнациональным отношениям образован в соответствии с Указом Президента России от 5 июня 2012 года. Всего состоялось 10 заседаний Совета, включая четыре выездных: в Саранске, Уфе, Астрахани и Йошкар-Оле.