В Тюмени открыли прямое движение по новому мосту на улице Мельникайте
Сквозной проезд на улицу Дамбовскую пока закрыт
В Тюмени открыли прямое движение по новому мосту на улице Мельникайте. Фото vk.com
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Радостное событие для автомобилистов Тюмени. Сегодня, 26 октября, открывается прямое движение по новому мосту через реку Туру. Проехать по нему можно с улицы Хабаровской, а съехать от Туры к улице Елизарова.
При этом пока сквозной проезд на улицу Дамбовскую закрыт, уточнили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Сейчас на Дамбовской идут строительные работы. О срока открытия этой улицы пока не сообщается.