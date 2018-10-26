В Тюмени открыли прямое движение по новому мосту на улице Мельникайте

СЕГОДНЯ 05:39 2018-10-26T05:39:58+03:00

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Радостное событие для автомобилистов Тюмени. Сегодня, 26 октября, открывается прямое движение по новому мосту через реку Туру. Проехать по нему можно с улицы Хабаровской, а съехать от Туры к улице Елизарова.

При этом пока сквозной проезд на улицу Дамбовскую закрыт, уточнили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Сейчас на Дамбовской идут строительные работы. О срока открытия этой улицы пока не сообщается.