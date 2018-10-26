Погода 26 октября в Тюмени: потеплеет до +15 градусов

СЕГОДНЯ 05:19 2018-10-26T05:19:33+03:00

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Переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, днем местами порывы до 13-18 м/с, температура ночью +0,+5, днем +10,+15.

В Тюмени столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Утром будет солнечно, к обеду появятся облака, а вечером пройдет небольшой дождик и до 16 м/с усилится ветер. В Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске день будет солнечный, ветер до 13 м/с, а воздух +14 градусов. В Ишиме тоже без осадков, ясно и +12 градусов.

В народном календаре 26 октября названо Иверской. В это день в России устраивали банное обиходье. Жарко топили баню, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку больных падучей — эпилепсией. Говорили, что лечебный травяной дух может изгнать болезнь.