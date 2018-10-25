Урожайность картофеля в Тюменской области оказалась самой высокой в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-25T16:15:00+03:00

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Почти 240 тысяч тонн картофеля собрано нынешней осенью в Тюменской области. Это общий урожай сельскохозяйственных организаций, крестьянском-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Овощ выращивался на площади в 8 862 гектара. Таким образом урожайность — 271 центнер с гектара. Это на 5 центнеров с гектара выше, чем в 2017 году, сообщили в областном департаменте АПК. Кроме того, урожайность оказалась самой высокой среди субъектов Урала, Сибири и Дальнего Востока.

В настоящее время хозяйства реализовали более 22 тонн картофеля урожая 2018 года. Остальное заложено на зимнее хранение. Уборку картофеля в 2018 году осуществляли 46 хозяйств области.