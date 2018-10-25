В лесу под Тобольском нашли заблудившуюся 89-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-25T15:35:31+03:00

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В лесу под Тобольском нашли заблудившуюся бабушку. 89-летняя Ниязбика Баширова, заплутав, позвонила на единый номер службы спасения. Информация сразу поступила в полицию и участковый Динар Гайсин тут же перезвонил старушке. Он понял где примерно искать женщину и выехал на место со спасателями. В лесу им удалось отыскать бабушку, передает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

- Я хотел поругать бабушку, что она самостоятельно пошла в лес, но, выслушав ее трогательную историю, понял, что пожилой тоболячке необходима поддержка, - рассказал Динар Касымович. Оказалось, что пенсионерка пошла в лес за ягодами, чтобы лечить болезнь глаз и таким образом она его хотела вылечить. К счастью, все закончилось благополучно, женщину доставили домой. После Ниязбика Баширова собрала вместе своих спасителей и выразила им огромные слова благодарности.